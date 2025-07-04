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Израиль

Житель Тубаса арестован за подстрекательство: "Тель-Авив станет городом-призраком"

Полиция
Иудея и Самария
Кибербезопасность
время публикации: 04 июля 2025 г., 11:51 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 11:58
Житель Тубаса арестован за подстрекательство: "Тель-Авив станет городом-призраком"
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Иудеи и Самарии при поддержке военнослужащих ЦАХАЛа арестовали подозреваемого в подстрекательстве против безопасности Государства Израиль и против министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Подозреваемый, житель Тубаса, был арестован в период войны с Ираном "Народ как лев": он публиковал в социальных сетях многочисленные материалы в поддержку Ирана и призывал к нанесению ущерба Израилю и министру национальной безопасности.

В сообщении полиции приводятся также цитаты из публикаций подозреваемого: сгенерированные при помощи ИИ изображения горящего Тель-Авива он сопровождал надписью "Тель-Авив станет городом-призраком".

Для дальнейшего разбирательства он передан в подразделение по борьбе с киберпреступностью в Самарии.

Израиль
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