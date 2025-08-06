Врачи реанимируют 10-летнего мальчика, спасенного из бассейна в Тверии
время публикации: 06 августа 2025 г., 17:56 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 17:56
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ярден поступило сообщение о мальчике, которого извлекли из бассейна в Тверии без сознания.
Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему, ребенку в возрасте около 10 лет, неотложную помощь, включающую сердечно-легочную реанимацию, подключение к аппарату искусственного дыхания и введение в медикаментозный сон.
Не прекращая реанимационных мероприятий, ребенка эвакуировали в больницу "Пория" в тяжелом состоянии.
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