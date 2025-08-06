x
06 августа 2025
|
последняя новость: 19:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 августа 2025
|
06 августа 2025
|
последняя новость: 19:11
06 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Врачи реанимируют 10-летнего мальчика, спасенного из бассейна в Тверии

Мада
Несчастные случаи
Дети
Тверия
время публикации: 06 августа 2025 г., 17:56 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 17:56
Врачи реанимируют 10-летнего мальчика, спасенного из бассейна в Тверии
AP Photo/Luca Bruno

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ярден поступило сообщение о мальчике, которого извлекли из бассейна в Тверии без сознания.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему, ребенку в возрасте около 10 лет, неотложную помощь, включающую сердечно-легочную реанимацию, подключение к аппарату искусственного дыхания и введение в медикаментозный сон.

Не прекращая реанимационных мероприятий, ребенка эвакуировали в больницу "Пория" в тяжелом состоянии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 августа 2025

В Галилее ребенка вытащили из бассейна в бессознательном состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 августа 2025

Полуторагодовалый ребенок захлебнулся в бассейне в районе Иерусалима
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 августа 2025

В районе Иерусалима мужчина захлебнулся при купании в бассейне