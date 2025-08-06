Врачи реанимируют 10-летнего мальчика, спасенного из бассейна в Тверии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ярден поступило сообщение о мальчике, которого извлекли из бассейна в Тверии без сознания.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему, ребенку в возрасте около 10 лет, неотложную помощь, включающую сердечно-легочную реанимацию, подключение к аппарату искусственного дыхания и введение в медикаментозный сон.

Не прекращая реанимационных мероприятий, ребенка эвакуировали в больницу "Пория" в тяжелом состоянии.