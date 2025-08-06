Саада против Дери: "Был дельцом, остался дельцом"

Депутат Кнессета Моше Саада ("Ликуд") подверг резкой критике главу партии ШАС Арье Дери. "Он был дельцом и остался дельцом", – заявил политик. По словам депутата, "Дери сражается против своих избирателей, которые хотят призваться в ЦАХАЛ".

Это заявление последовало поле того, как были опубликованы записи высказываний Дери во время встречи с учащимися йешив.

"Я говорю вам со всей ясностью. Не дай Бог кому-то из вас придет в голову делать что-то иное, чем вы делаете сейчас. Возможно, из-за того, что Израиль на войне, кто-то подумает, что надо помогать и тому подобное. Не дай Бог", – сказал глава ШАС.

Накануне юридический советник правительства Гали Баарав-Миара направила в БАГАЦ свое заключение по поводу призыва ультраортодоксов. "Необходимо расширить пакет санкций, необходимо лишить их экономических привилегий. Этот шаг – необходимое продолжение рассылки 54 тысяч повесток, направленных в последнюю неделю", – говорится в заключении Баарав-Миары.