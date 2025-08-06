GHF: "За 5 августа мы раздали в Газе 1,8 млн порций еды"
время публикации: 06 августа 2025 г., 13:11 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 13:25
Организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF), занимающаяся распространением гуманитарной помощи в секторе Газы, сообщила, что только за минувшие сутки она распределила 25512 коробок, в которых находилось более 1,8 миллионов порций еды.
Кроме того, сообщает сайт "Сругим", населению Хан-Юниса было передано три грузовика картофеля и два грузовика лука.
"С начала работы мы раздали более 108 миллионов порций еды. Но спрос растет с каждым днем. Чтобы справиться с ситуацией, мы расширяем деятельность и работаем над улучшением связи. Мы призываем другие организации присоединиться к нам", – заявил глава GHF Джон Акри.
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// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 31 июля 2025