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Израиль

GHF: "За 5 августа мы раздали в Газе 1,8 млн порций еды"

Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 06 августа 2025 г., 13:11 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 13:25
GHF: "За 5 августа мы раздали в Газе 1,8 млн порций еды"
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF), занимающаяся распространением гуманитарной помощи в секторе Газы, сообщила, что только за минувшие сутки она распределила 25512 коробок, в которых находилось более 1,8 миллионов порций еды.

Кроме того, сообщает сайт "Сругим", населению Хан-Юниса было передано три грузовика картофеля и два грузовика лука.

"С начала работы мы раздали более 108 миллионов порций еды. Но спрос растет с каждым днем. Чтобы справиться с ситуацией, мы расширяем деятельность и работаем над улучшением связи. Мы призываем другие организации присоединиться к нам", – заявил глава GHF Джон Акри.

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