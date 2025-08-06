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Израиль

ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей юго-востока города Газа

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 августа 2025 г., 08:52 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 08:59
ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей юго-востока города Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи утром 6 августа опубликовал призыв к немедленной эвакуации населения из района Зайтун, на юго-востоке города Газа.

Предупреждение относится к жителям кварталов 613, 624, 625, 628, 629, 630, 631, 641, 695 в районе Зайтун. Им настоятельно рекомендовано эвакуироваться в районе Аль-Мауаси, на западе Хан-Юниса.

Ожидается нанесение ЦАХАЛом ударов по целям в городе Газа.

Это предупреждение было опубликовано на фоне ожидания расширения военной операции в Газе. Обсуждается возможное окружение города Газа и в дальнейшем оккупация сектора. По сообщениям СМИ, заседание военно-политического кабинета Израиля по данному вопросу состоится 7 августа.

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