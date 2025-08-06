На северо-востоке Ливана ликвидирован поставщик иранского оружия "Хизбалле"
время публикации: 06 августа 2025 г., 06:03 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 06:09
Ливанские источники сообщают, что 5 августа в Баальбеке, на северо-востоке Ливана, в результате авиаудара по автомобилю был ликвидирован Хусам Гараб – террорист "Хизбаллы", входивший в состав 1900-го подразделения иранских "Сил Кудс" Корпуса стражей исламской революции.
Данное подразделение КСИР отвечает за поставки вооружений иранских прокси, в том числе "Хизбалле".
ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.
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