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Израиль

Насилие в Лоде: тяжело ранен мужчина в возрасте около 40 лет

Мада
Криминал в арабском секторе
Полиция
время публикации: 06 декабря 2024 г., 13:05 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 13:14
Насилие в Лоде: тяжело ранен мужчина в возрасте около 40 лет
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи по округу Аялон в 11:19 поступило сообщение об инциденте с применением насилия на улице Амасгер в Лоде. Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине в возрасте около 40 лет.

Он был отправлен в больницу "Асаф а-Рофэ" в тяжелом состоянии. Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

Израиль
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В Лоде тяжело ранен мужчина