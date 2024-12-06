Насилие в Лоде: тяжело ранен мужчина в возрасте около 40 лет
время публикации: 06 декабря 2024 г., 13:05 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 13:14
В службу скорой помощи по округу Аялон в 11:19 поступило сообщение об инциденте с применением насилия на улице Амасгер в Лоде. Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине в возрасте около 40 лет.
Он был отправлен в больницу "Асаф а-Рофэ" в тяжелом состоянии. Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2024