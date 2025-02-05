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Мир

Белый дом: Трамп не обещал отправить войска в Газу и не обещал финансировать восстановление сектора

Дональд Трамп
Газа
США
Война с ХАМАСом
время публикации: 05 февраля 2025 г., 20:48 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 20:48
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт
AP Photo/Evan Vucci

На регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп не брал на себя обязательства отправить американские войска в сектор Газы.

Пресс-секретарь Белого дома также опровергла сообщения о том, что США будут финансировать проект восстановления Газы. Она отметила, что в этом направлении администрация Трампа "будет работать с партнерами в регионе". При этом отметила, что идея Трампа является "нестандартной". "Вот почему американский народ избрал его", – добавила Кэролайн Ливитт.

Представитель Белого дома не стала отвечать на вопрос журналистов, смогут ли палестинцы, не желающие покидать свои дома, остаться в секторе Газы. "Президент хочет, чтобы все люди жили в мире. Он намерен сделать это с помощью своего очень смелого плана", – ответила она.

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