Офис Нетаниягу представил фото позолоченного пейджера, подаренного Трампу

Офис главы правительства Израиля подтвердил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу в ходе встречи в Белом доме вручил президенту США Дональду Трампу позолоченный пейджер.

"Пейджер символизирует решение премьер-министра, которое привело к перелому в войне и стало отправной точкой для слома духа террористической организации "Хизбплла". Эта стратегическая операция демонстрирует мощь, технологическое превосходство и хитрость Государства Израиль в борьбе с его врагами", – сказано в официальном сообщении.

Как сообщалось ранее, Трамп, комментируя подарок, заявил, что "это была грандиозная операция", имея в виду операцию по внедрению заминированных пейджеров для использования террористической организацией "Хизбалла" и их подрыву осенью 2024 года, одновременно выведшему из строя несколько тысяч террористов.