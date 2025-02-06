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Израиль

Офис Нетаниягу представил фото позолоченного пейджера, подаренного Трампу

время публикации: 06 февраля 2025 г., 17:47 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 17:51
Офис Нетаниягу представил фото позолоченного пейджера, подаренного Трампу
GPO
Офис Нетаниягу представил фото позолоченного пейджера, подаренного Трампу
GPO

Офис главы правительства Израиля подтвердил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу в ходе встречи в Белом доме вручил президенту США Дональду Трампу позолоченный пейджер.

"Пейджер символизирует решение премьер-министра, которое привело к перелому в войне и стало отправной точкой для слома духа террористической организации "Хизбплла". Эта стратегическая операция демонстрирует мощь, технологическое превосходство и хитрость Государства Израиль в борьбе с его врагами", – сказано в официальном сообщении.

Как сообщалось ранее, Трамп, комментируя подарок, заявил, что "это была грандиозная операция", имея в виду операцию по внедрению заминированных пейджеров для использования террористической организацией "Хизбалла" и их подрыву осенью 2024 года, одновременно выведшему из строя несколько тысяч террористов.

Израиль
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Нетаниягу подарил Трампу два пейджера – позолоченный и обычный