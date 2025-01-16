В Кирьят-Экроне убита молодая женщина, арестован ее муж

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом", вызванные в Кирьят-Экрон для оказания помощи раненой женщине, были вынуждены констатировать ее смерть.

Парамедики говорят, что ранения были настолько серьезными, что спасти женщину было невозможно.

По их оценкам, убитой около 30 лет.

Полиция сообщила о задержании мужа женщины по подозрению в убийстве.