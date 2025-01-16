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Израиль

В Кирьят-Экроне убита молодая женщина, арестован ее муж

Полиция
Убийства
время публикации: 16 января 2025 г., 20:45 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 20:45
В Кирьят-Экроне убита молодая женщина, арестован ее муж
Пресс-служба МАДА

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом", вызванные в Кирьят-Экрон для оказания помощи раненой женщине, были вынуждены констатировать ее смерть.

Парамедики говорят, что ранения были настолько серьезными, что спасти женщину было невозможно.

По их оценкам, убитой около 30 лет.

Полиция сообщила о задержании мужа женщины по подозрению в убийстве.

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