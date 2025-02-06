Полиция задержала мошенницу, участвовавшую в обмане русскоязычных стариков

Полиция сообщает о задержании 62-летней жительницы Бат-Яма, по подозрению в мошенничестве и обмане десятков русскоязычных пожилых людей. Выдавая себя за представительницу различных организаций, она забирала кредитные карты жертв и снимала наличные в банкоматах в районе Гуш-Дан.

В общей сложности, по данным следствия, таким образом мошенница, похитила сотни тысяч шекелей.

Мошенники из группы, в которую входила задержанная, выдавали себя за представителей компаний связи, банковских служащих и даже сотрудников полиции. В ряде случаев они загружали вредоносное программное обеспечение на компьютеры или мобильные телефоны жертв с цель получения их финансовых данных.

Подозреваемую задержали с поличным в Бат-Яме, когда она в очередной раз снимала деньги через банкомат. В ходе обыска у нее были изъяты чужие кредитные карты, выписки со счетов жертв, пароли к банковским счетам и крупная сумма наличных денег.

Суд продлил срок содержания задержанной под стражей до 9 февраля. Следствие продолжает устанавливать личности соучастников совершенных преступлений.

Рекомендации Национального центра кибербезопасности Израиля:

1) не реагируйте на подозрительные обращения – не загружайте неизвестные или отправленные вам приложения во время или после телефонного разговора;

2) будьте бдительны – мошенники часто используют тактику давления, запугивания или убеждения (подарки, рекламные акции и т. д.), чтобы заставить вас предоставить информацию или действовать не задумываясь;

3) не предоставляйте информацию стороне, с которой вы не инициировали разговор, особенно информацию о данных кредитной карты, номере счета, коде подтверждения, пароле и т. д.;

4) проверьте личность звонящего – если человек утверждает, что является представителем компании, завершите разговор и свяжитесь с компанией напрямую по официальному телефонному номеру;

5) не передавайте код – никогда не передавайте присланный вам код по СМС или по электронной почте кому-либо другому;

6) немедленно сообщайте о подозрительных звонках и обращениях на горячую линию Национального центра кибербезопасности по номеру 119.