x
06 февраля 2025
|
последняя новость: 11:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 февраля 2025
|
06 февраля 2025
|
последняя новость: 11:34
06 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция задержала мошенницу, участвовавшую в обмане русскоязычных стариков

Мошенничество
Полиция
время публикации: 06 февраля 2025 г., 11:07 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 11:26
Полиция задержала мошенницу, участвовавшую в обмане русскоязычных стариков
Пресс-служба полиции Израиля
Полиция задержала мошенницу, участвовавшую в обмане русскоязычных стариков
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании 62-летней жительницы Бат-Яма, по подозрению в мошенничестве и обмане десятков русскоязычных пожилых людей. Выдавая себя за представительницу различных организаций, она забирала кредитные карты жертв и снимала наличные в банкоматах в районе Гуш-Дан.

В общей сложности, по данным следствия, таким образом мошенница, похитила сотни тысяч шекелей.

Мошенники из группы, в которую входила задержанная, выдавали себя за представителей компаний связи, банковских служащих и даже сотрудников полиции. В ряде случаев они загружали вредоносное программное обеспечение на компьютеры или мобильные телефоны жертв с цель получения их финансовых данных.

Подозреваемую задержали с поличным в Бат-Яме, когда она в очередной раз снимала деньги через банкомат. В ходе обыска у нее были изъяты чужие кредитные карты, выписки со счетов жертв, пароли к банковским счетам и крупная сумма наличных денег.

Суд продлил срок содержания задержанной под стражей до 9 февраля. Следствие продолжает устанавливать личности соучастников совершенных преступлений.

Рекомендации Национального центра кибербезопасности Израиля:

1) не реагируйте на подозрительные обращения – не загружайте неизвестные или отправленные вам приложения во время или после телефонного разговора;

2) будьте бдительны – мошенники часто используют тактику давления, запугивания или убеждения (подарки, рекламные акции и т. д.), чтобы заставить вас предоставить информацию или действовать не задумываясь;

3) не предоставляйте информацию стороне, с которой вы не инициировали разговор, особенно информацию о данных кредитной карты, номере счета, коде подтверждения, пароле и т. д.;

4) проверьте личность звонящего – если человек утверждает, что является представителем компании, завершите разговор и свяжитесь с компанией напрямую по официальному телефонному номеру;

5) не передавайте код – никогда не передавайте присланный вам код по СМС или по электронной почте кому-либо другому;

6) немедленно сообщайте о подозрительных звонках и обращениях на горячую линию Национального центра кибербезопасности по номеру 119.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 февраля 2025

Задержан очередной мошенник, выманивший у 60 русскоговорящих пенсионеров более 500 тыс. шекелей
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 31 января 2025

Осторожно, мошенники: полиция сообщает об активизации преступников на севере Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 января 2025

"Старики против стариков": в мошенничестве подозревается пожилой житель Иерусалима
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 14 января 2025

Новая афера: звонок "сотрудника Израильского налогового управления"