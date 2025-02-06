Массовая драка в Нетании: один человек погиб, врачи пытаются спасти жизнь второго
время публикации: 06 февраля 2025 г., 14:46 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 14:48
В результате массовой драки на улице Вейдат Хельсинки в Нетании, как минимум, один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения.
По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", мужчина в возрасте 30 лет получил крайне тяжелые проникающие ранения. К моменту прибытия медиков он не подавал признаков жизни, и реанимационные мероприятия успеха не принесли. Его смерть была зафиксирована на месте происшествия.
Второй пострадавший, мужчина 37 лет, также получил проникающие ранения. В тяжелом и нестабильном состоянии он был эвакуирован в больницу "Ланиадо".
На месте происшествия работают полиция и спасательные службы. Информация уточняется.
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