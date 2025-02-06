Вдова Офира Хасдая, убитого на парковке в Рамле, требует с убийцы и его врачей миллионы

Через пять лет после того, как 41-летний Офир Хасдай был убит на парковке торгового центра в Рамле из-за спора о парковке, и через полтора года после того, как 77-летний Виктор Катан был приговорен к 18 годам тюрьмы за это убийство, вдова Офира Хасдая подала иск против Виктора Катана и против больничной кассы "Леумит": она требует выплатить ей и ее осиротевшим детям многомиллионную компенсацию.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, истцы возлагают на больничную кассу, клиентом которой был Виктор Катан, косвенную ответственность за убийство, поскольку семейный врач выдала Катану справку о состоянии здоровья, необходимую для возобновление лицензии на владение оружием, "автоматически", несмотря на его сложную историю болезни.

Гибель Офира Хасдая, по утверждению в иске, привела к огромным материальным и медицинским трудностям для его семьи. Дикла Хасдай, вдова Офира, страдает от мышечной дистрофии, две ее дочери страдают от детского церебрального паралича и прикованы к инвалидным коляскам. Офир был единственным кормильцем семьи. Он также возил жену и дочерей на медицинские процедуры, а сейчас Дикла зависит от такси, и каждая поездка становится сложной и дорогой, поскольку необходимо помогать девочкам с инвалидными колясками.

Дикла Хасдай вновь вышла замуж полтора года назад, но по ее словам, ее нынешний муж не может помогать в уходе за ее дочерьми, поскольку сам заботится о дочери от предыдущего брака, которая тоже является инвалидом. Она требует от Виктора Катана и от больничной кассы "Леумит" выплаты компенсации за потерю кормильца, потерю помощи отца и мужа, расходы на похороны, медицинские расходы, оплату психологической и эмоциональной терапии и компенсацию за моральный ущерб.

В иске утверждается, что обновление лицензии на владение оружием Виктора Катана было основано на ложной справке от врача: в 2016 году Катан, страдающий множеством заболеваний, включая диабет, гипертонию, тремор рук и другие проблемы, должен был предоставить декларацию о состоянии здоровья для обновления разрешения на оружия. Врач, подписавшая справку, поставила отметку "нет" против каждой медицинской проблемы, хотя реальное состояние здоровья Виктора Катана должно было исключить возможность продления разрешения на оружие.

Напомним, в июле 2019 года Офир Хасдай приехал в торговый центр в Рамле с женой и тремя дочерьми. На заднем сидении находились: 9-летние двойняшки, одна из которых страдает тяжелым заболеванием и передвигается на инвалидном кресле, и годовалая девочка, также страдающая от редкого заболевания двигательной системы. На парковке было два свободных места, но Виктор Катан опередил Офира и поставил автомобиль так, что занял оба места.

Офир через окно обратился к супруге Катана и попросил выровнять машину так, чтобы он тоже смог припарковаться. Женщина в ответ нагрубила, завязалась перебранка. Женщина и Офир вышли из машин, и начали толкать друг друга, женщина ударила мужчину своей сумкой. Офир не рассчитал силу и толкнул женщину так, что она упала. Тогда из машины вышел супруг женщины Виктор Катан и выстрелил Офиру в бедро. По словам свидетелей, будучи раненым Офир закричал: "Ты нормальный? Ты зачем стреляешь?" И тогда Виктор Катан поднял пистолет и выстрелил снова, на этот раз в грудь Хасдаю. Пуля попала в легкие и сердце.