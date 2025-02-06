Амир Охана намерен бойкотировать церемонию приведения к присяге главы БАГАЦа

Спикер Кнессета Амир Охана объявил о том, что он намерен бойкотировать церемонию приведения к присяге Ицхака Амита в качестве председателя Верховного суда. О своем решении спикер объявил после того, как стало известно, что на церемонии не будет присутствовать министр юстиции Ярив Левин.

Глава оппозиции Яир Лапид заявил, что спикер Кнессета и министр юстиции позорят себя и правительство. "Это просто элементарное неуважение к государству, его законам, институтам и традициям Израиля", – сказал Лапид.

Церемония приведения к присяге Ицхака Амита состоится 13 февраля. По информации в СМИ, дата была выбрана по просьбе президента Ицхака Герцога.

Ранее в окружении Нетаниягу заявили, что он не будет присутствовать на церемонии по соображениям безопасности, а также из-за возможного конфликта интересов с судебной системой.