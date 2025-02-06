Подано обвинение против израильтянина, обстрелявшего арабов, которые собирали оливки

В окружной суд в Лоде подано обвинительное заключение против 30-летнего Шмуэля Зафрана из Кдумим, который выпустил 18 пуль в сторону арабов, собиравших урожай оливок около фермы Гилад 29 октября 2024 года.

Причем это дело рассматривается в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом, отмечает прокуратура.

Согласно тексту обвинения, Шмуэль Зафран и его друзья заметили арабов из соседних деревень, собирающих оливки, и решили прогнать их. Зафран вернулся домой, переоделся в военную форму (хотя не был в то время на службе в ЦАХАЛе), взял свою автоматическую винтовку, а потом, находясь примерно в 15-20 метрах от арабов, собиравших оливки, открыл огонь в воздух, потребовав, чтобы не ушли. Как говорится в обвинительном заключении, возникла паника, во время которой Зафран открыл огонь на поражение, ранив двух человек.

На время расследования обвиняемый был отпущен под домашний арест. Обвинение просит суд заключить его под стражу до окончания судебного разбирательства.