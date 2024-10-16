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Пресса

"Гаарец": двое активистов пропалестинского движения ISM из США задержаны в деревне Кусра

время публикации: 16 октября 2024 г., 19:53 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 19:58
"Гаарец": двое активистов пропалестинского движения ISM из США задержаны в деревне Кусра
Nasser Ishtayeh/Flash90

Двое пропалестинских активистов из организации ISM (The International Solidarity Movement) были задержаны и допрошены по подозрению в незаконном проникновении на территорию закрытой военной зоны, поддержке террористической организации и попытке помешать полиции при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщает в среду, 16 октября, "Гаарец", въездные визы обоих иностранцев были аннулированы, они должны покинуть Израиль. По сообщениям полиции, арестованные принимали участие в антиизраильских демонстрациях и выражали поддержку ХАМАСу и "Хизбалле".

"Гаарец" со ссылкой на правозащитников утверждает, что задержанные помогали палестинцам собирать урожай оливок, они также утверждают, что им не был предъявлен указ об объявлении данного участка закрытой военной зоной.

Пресса
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