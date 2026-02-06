Противостояние "Ликуда" и юридической системы, кризис в лагере "левых". Итоги недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Политическая неделя началась на исходе прошлой субботы с длинного и беспрецедентно острого заявления, опубликованного "Ликудом" с нападками на юридическую и правоохранительную системы страны. Если кто-то думал, что речь идет о "точечном залпе", то вскоре последовал инцидент в Кнессете, когда глава Верховного суда Ицхак Амит не получил приглашения на традиционное заседание, посвященное дню рождения Кнессета.

Верховный суд в долгу не остался, и через два дня произвел свой залп, потребовав от премьер-министра Биньямина Нетаниягу объяснить, почему он не отправляет в отставку министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Этот неполный перечень событий в непрекращающемся противостоянии ветвей власти в Израиле, окончательно снял вопросы по поводу места юридической темы в предвыборной кампании. "Ликуд" сознательно фокусирует внимание на этой теме, причем с интенсивностью, выходящей за рамки того, что необходимо для привлечения внимания перед предстоящими праймериз. Несмотря на потерю голосов в связи с юридической реформой, в окружении Нетаниягу, судя по всему, считают, что окончательный баланс оттока и притока голосов будет положительным.

В оппозиции тем временем кипят страсти. Экстравагантные заявления главы партии "Демократим" Яира Голана вынуждают потенциальных союзников дистанцироваться от него, при этом сохраняя перспективы сотрудничества в будущей коалиции.

А в самом блоке "Демократим" разразился кризис, который вполне, как считают в Кнессете, может привести к развалу блока и к возвращению левых к двум спискам – "Авода" и МЕРЕЦ. Есть те, кто уже говорят о повторении "травмы 2022 года".

На уходящей неделе не было продвижения в утверждении закона о призыве и его "сводного брата" – проекта государственного бюджета. Более того, закон о хозяйственном регулировании вновь не вынесен на голосование. И Нетаниягу, и ультраортодоксальные партии заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать своим избирателям, как самоотверженно они отстаивают принципы. Для этих показательных выступлений у них есть еще чуть более полутора месяцев, до окончания марта. Тогда наступит момент, который политики не любят более всего – момент принятия решений.

Юридическая реформа: источник голосов или гиря на шее коалиции?

Заявление "Ликуда" с нападками на судебную и правоохранительную системы страны было опубликовано на исходе субботы, без привязки к каким-либо конкретным событиям. Заявление было опубликовано от имени "Ликуда", что не оставляло сомнений в подлинном авторстве. Это не еще одна инициатива Нисима Ватури или Ошера Шкалим. Речь идет о заявлении, подписанном или до последней буквы утвержденном премьер-министром и главой партии Биньямином Нетаниягу.

В этом заявлении было все – и обвинения в адрес "глубинного государства" в попытке привести к обвалу правого правительства, и заявления о "марионетках, фабрикующих дела" и об "удушающем кольце вокруг людей премьер-министра".

С политической точки зрения, речь шла об однозначной декларации о намерении превратить предстоящую предвыборную кампанию в судебный процесс над юридической системой. Стало ли это решение результатом опросов, проведенных окружением премьера, свидетельствующих о том, что избиратели "Ликуда" жаждут крови юридической системы, явилось ли оно реакцией на происходящее в зале окружного суда, где приближается к завершению перекрестный допрос премьер-министра, или глава правительства и его окружение действуют в соответствии с оценкой профессора Менахема Маутнера, считающего большинство шагов премьер-министра в вопросе юридической реформы результатом банальной обиды на систему, которую он много лет защищал, а потом стал жертвой ее преследования? Как говорят в таких случаях, возможны варианты.

Но если у кого-то еще были сомнения в том, насколько готовность Нетаниягу к фронтальному противостоянию с юридической системой на политическом поле серьезна, то эти сомнения рассеялись, когда спикер Кнессета не пригласил главу Верховного суда Ицхака Амита на торжественное заседание, посвященное дню рождения израильского парламента. Этот демонстративный шаг переполнил очень вместительную чашу терпения президента Герцога, который в ответ бойкотировал заседание.

Но все это пока лишь декларации и символические жесты. Политическая и судебная системы находятся на пути к лобовому столкновению, которое может произойти 24 марта. Именно в этот день Верховный суд будет рассматривать иск с требованием уволить министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

На этой неделе Верховный суд потребовал от премьер-министра объяснить, почему он не увольняет Итамара Бен-Гвира. Не вдаваясь в юридические нюансы, скажем лишь, что такое постановление означает, что судьи обнаружили рациональное зерно в доводах истцов. Если БАГАЦ отдаст распоряжение правительству уволить Бен-Гвира – это будет первый в истории государства случай, когда суд требует от правительства уволить министра, в отношении которого нет ни обвинительного заключения, ни даже уголовного дела. Биньямин Нетаниягу еще не высказывался по поводу своих планов в этой ситуации, однако в коалиции все громче звучат призывы проигнорировать решение суда. Требование уволить министра за считанные месяцы до выборов будет в лучшем случае формализмом, а в худшем – местью и сведением счетов, которые станут глотком кислорода для предвыборной кампании Итамара Бен-Гвира и гигантским шагом в сторону глубокого конституционного кризиса.

Закон о призыве и бюджет: бег на месте или задний ход?

Прошла еще одна неделя в бесплодной попытке продвинуть закон о призыве ультраортодоксов. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжает обещать скорое утверждение этого законопроекта. В последний раз Нетаниягу сделал такое заявление на закрытом заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, которое состоялось 5 февраля. Одновременно глава правительства пообещал провести законопроект, согласно которому срок срочной службы будет продлен до 36 месяцев.

Ультраортодоксы перестали относиться всерьез к этим заявлениям премьер-министра. Харедимные журналисты заявляют, что в ШАС и в "Дегель а-Тора" перестали верить заверениям Нетаниягу и полагаются только на давление, которое можно оказать на главу правительства. И элемент давления был задействован на этой неделе, когда депутаты от ШАС и "Яадут а-Тора" не допустили голосования по закону о хозяйственном регулировании (חוק ההסדרים). На данном этапе голосование назначено на 9 февраля, однако в ультраортодоксальных партиях заявляют, что проголосуют "за", только если начнется реальное продвижение закона о призыве.

При этом подлинные переговоры идут за кулисами, и там же принимаются решения. В политической системе все более распространенным является мнение о том, что Нетаниягу вынесет законопроект о призыве на голосование, только если будет убежден, что у него есть большинство. На данный момент, в коалиции рассматривают четырех депутатов, как совершенно точно голосующих против закона Бисмута: Эдельштейн ("Ликуд"), Аскель ("Ямин Мамлахти"), Гольдкнопф и Тесслер ("Агудат Исраэль"). Еще четыре депутата: Офир Софер, Моше Соломон (оба "Ционут Датит"), Дан Илуз и Эли Далаль ("Ликуд") относятся к категории колеблющихся.

Нетаниягу устраивают оба сценария. Если закон будет утвержден Кнессетом, а потом заблокирован Верховным судом, премьер-министр получит платформу для новых нападок на юридическую систему. Если закон утвержден не будет, Нетаниягу успешно и умело выстроит кампанию под лозунгом "экстремисты сорвали исторический процесс". В политических талантах премьер-министра сомневаться не приходится.

Но призыв сам по себе, а бюджет сам по себе. В политических кругах полагают, что вероятность утверждения бюджета намного выше, чем вероятность утверждения закона о призыве. Для такой уверенности есть две причины – во-первых, ультраортодоксальным партиям бюджет нужен ничуть не меньше, а может и больше, чем Биньямину Нетаниягу, а во-вторых, крайне маловероятно, что в "Ликуде" кто-то проголосует против бюджета. Вероятность того, что кто-то поступит таким образом в партии "Ционут Датит", которую возглавляет министр финансов, вообще считается нулевой. На данный момент торг продолжается, итоги его прояснятся лишь к концу марта.

"Демократим" вместе или порознь

Одно из наиболее травматических для левоцентристского лагеря в Израиле событий – это провал попыток объединить партии "Аводу" и МЕРЕЦ перед выборами 2022 года. Глава партии "Авода" Мерав Михаэли тогда категорически воспротивилась предложению пойти на выборы единым списком с партией МЕРЕЦ во главе с Заавой Гальон. Партии пошли на выборы порознь, МЕРЕЦ не преодолела электоральный барьер, а правый блок одержал уверенную победу.

После победы на праймериз в "Аводе" Яир Голан привел к созданию единого блока "Демократим". По соглашению между "Аводой" и МЕРЕЦ, до четвертого места в предвыборном списке должен быть представлен, по меньшей мере, один представитель МЕРЕЦ, до седьмого места – два, до 12 места – три.

В последние недели Яир Голан объявил о намерении изменить соглашение с МЕРЕЦ таким образом, чтобы уменьшить представительство этой партии. Предложение столкнулось с крайне резким возражением со стороны мерецников. Руководство МЕРЕЦ приняло официальное решение, согласно которому любое изменение соглашения приведет к разрыву сотрудничества между двумя партиями. В беседах с приближенными Голан не перестает повторять, что все проблемы разрешимы, и союз сохранится.

Одновременно Яир Голан продолжает делать заявления, которые ставят в неловкое положение его потенциальных партнеров по будущей коалиции. На этой неделе Голан заявил, что "после прихода к власти наше правительство перестанет переводить деньги поселениям".

Это заявление вызвало критику со стороны партнеров по большинству партий в оппозиции. Нафтали Беннет заявил, что Голан хоть и будет министром в его правительстве, но важных должностей занимать не сможет. "То, что он сказал, не имеет отношения к реальности", – сказал Беннет. А глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман посетовал на "отсутствие координации между головой и ртом Яира Голана". В то же время, никто в левоцентристском лагере не отвергает Яира Голана в качестве партнера по коалиции и правительству. Несмотря на проблематичные высказывания, он остается легитимным участником правительства в том случае, если его создадут левоцентристы.