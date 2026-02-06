Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 6 февраля, температура повысится и будет выше среднесезонной. Облачно. Местами слабые дожди.

В Иерусалиме – 12-22 градусов, в Тель-Авиве – 13-24, в Хайфе – 14-25, в Эйлате – 17-25, в Беэр-Шеве – 10-26, на побережье Мертвого моря – 16-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-26, в Ариэле – 13-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-22, на Голанских высотах – 13-21.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 15 км/ч).

В субботу – переменная облачность, температура без существенных изменений. В воскресенье ожидается повышение температуры. В понедельник температура понизится. Во вторник-четверг – переменная облачность, температура без существенных изменений.