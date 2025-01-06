Нетаниягу vs Бен-Гвир. Кто кого? Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

Противостояние между главой правительства Биньямином Нетаниягу и министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром вышло на новый уровень. Лидер "Оцма Иегудит" отказался предоставить "взаимозамену" Нетаниягу, вынудив его покинуть больницу и приехать в Кнессет ради голосования по одному из бюджетных законов.

Если до этого отказ Бен-Гвира голосовать вместе с коалицией воспринимался как невинная шалость, то теперь за этим не замедлили последовать санкции, правда, они не коснулись непосредственно Бен-Гвира.

Министр юстиции Ярив Левин возобновил продвижение юридической реформы, и это вновь вызывает разногласия в коалиции и протесты в обществе.

Удастся ли правительству сохранить единство и избежать нового кризиса, станет ясно в ближайшие месяцы.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

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