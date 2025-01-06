"Кан-11": ЦАХАЛ покинул один из секторов Южного Ливана

Израильская радиостанция "Кан Бет" передала, что ЦАХАЛ покинул сектор на западе Южного Ливана до истечения 60-дневного срока, предусмотренного соглашением о прекращении огня.

По данным новостной службы "Кан", решение о выводе сил из этого сектора было принято политическим руководством страны в воскресенье, 5 января.

Вывод войск из указанного района начался после прибытия Хохштейна в Бейрут.

Ливанские источники подтверждают, что израильские военные покинули район Эн-Накуры.

В понедельник, 6 января, в Бейрут прибыл специальный посланник президента США Амос Хохштейн. Он встретился с командующим армией Ливана Джозефом Ауном. По информации телеканала LBCI, на встрече присутствовали посол США в Ливане Лиза Джонсон и командующий силами специальных операций Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал-майор Джаспер Джефферс. Главной темой переговоров был механизм реализации соглашения о прекращении огня на юге Ливана.