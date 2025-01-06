LBCI: США давят на Израиль, добиваясь вывода войск из Ливана

Ливанский телеканал LBCI передает, что администрация США оказывает на правительство Израиля давление, добиваясь вывода израильских войск из Южного Ливана в 60-дневный срок, как и предусмотрено соглашением о прекращении огня. Этот срок истекает 26 января.

Также сообщается, что американский генерал Джаспер Джеферс, возглавляющий комиссию по контролю над соблюдением соглашения, прибудет на следующей неделе на переговоры в Израиль. На днях Джеферс посетил Южный Ливан и дал высокую оценку действиям ливанской армии.

Вечером 5 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел совещание с участием министров обороны, иностранных дел и финансов, в ходе которого обсуждались дальнейшие действия ЦАХАЛа в Ливане. На данном этапе еще не принято решение, выводить ли войска.