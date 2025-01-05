СМИ: США предложат отложить вывод сил ЦАХАЛа из Ливана на 60 дней

Ливанский телеканал MTV сообщает, что Вашингтон намерен предложить изменения в соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

По информации телеканала, предложение будет озвучено специальным посланником администрации США Амосом Хохштейном, который 6 января должен прибыть в Бейрут.

Хохштейн предложит на 60 дней продлить срок пребывания ЦАХАЛа в южном Ливане ввиду неспособности армии Ливана к установленному сроку разместить 10 тысяч военнослужащих к югу от реки Литани.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном вступило в силу 27 ноября.

Содержание соглашения о прекращении огня

1. "Хизбалла" и другие вооруженные группировки на территории Ливана обязуются не совершать никаких атакующих действий против Израиля.

2. Израиль обязуется не предпринимать никаких военных атакующих действий в Ливане, включая наземные, воздушные и морские операции.

3. Израиль и Ливан признают важность выполнения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН (от 2006 года).

4. Обязательства сторон не исключают их права на самозащиту в соответствии с международным правом.

5. Только силы безопасности и регулярной армии Ливана имеют право владеть оружием или развертывать вооруженные силы в южном Ливане.

6. Любая продажа, поставка или производство оружия в Ливане будут находиться под контролем и надзором ливанского правительства.

7. Все незаконные предприятия, связанные с производством оружия, будут ликвидированы.

8. Все военные инфраструктуры и позиции, нарушающие данные обязательства, будут демонтированы, а незаконное оружие – конфисковано.

9. Будет создан совместный комитет, согласованный обеими сторонами, для контроля и обеспечения соблюдения данных обязательств.

10. Израиль и Ливан будут сообщать о возможных нарушениях соглашения совместному комитету и миротворческим силам ООН в Ливане (UNIFIL).

11. Ливан развернет силы безопасности и регулярной армии вдоль всех границ.

12. Израиль поэтапно выведет свои силы с юга Ливана за "голубую черту" в течение 60 дней с момента вступления соглашения в силу.

13. США возьмут на себя посредничество в непрямых переговорах между Израилем и Ливаном для установления официально признанной сухопутной границы.

14. Это соглашение направлено на создание более стабильной ситуации на границе и предотвращение эскалации конфликта между двумя странами в будущем.