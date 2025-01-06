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Израиль

Поданы обвинения против израильского араба, совершившего автомобильный теракт в Бней-Браке

Суд
Прокуратура
Теракт
время публикации: 06 января 2025 г., 10:51 | последнее обновление: 06 января 2025 г., 10:56
Поданы обвинения против израильского араба, совершившего автомобильный теракт в Бней-Браке
Пресс-служба МАДА

Государственная прокуратура представила в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против 23-летнего Аймана Суры из местного совета Земер, который совершил автомобильный теракт 10 декабря в Бней-Браке. Сура обвиняется в совершении теракта и попытке убийства.

По данным обвинительного заключения, Айман Сура планировал совершить теракт против евреев, исходя из национально-идеологических мотивов. Он искал подходящую возможность для совершения этого преступления, и 10 декабря он принял решение действовать.

После совершения молитвы он поехал в Бней-Брак, где около 17:30 увидел пешехода в одежде религиозного еврея. Тогда Айман Сура увеличил скорость, въехал на тротуар и с силой сбил пешехода. После этого Сура скрылся с места преступления: он выехал через тротуар, врезался в несколько автомобилей, доехал до ближайшей подземной парковки и скрылся в ней.

Пострадавший в результате наезда получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь. Следствие просит продлить срок содержания обвиняемого под стражей до завершения судебных разбирательств.

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