Канцелярия Нетаниягу опровергает сообщения о переданном ХАМАСом списке заложников

Представители канцелярии главы правительства Биньямина Нетаниягу опровергли сообщение BBC о том, что "высокопоставленный представитель ХАМАСа передал список из 34 заложников, которых ХАМАС готов освободить на новом этапе сделки".

По сообщению канцелярии премьер-министра, опубликованный список не был передан ХАМАСом: этот список был передан Израилем через посредников террористической организации ХАМАС в июле 2024 года, и ХАМАС не согласился освободить перечисленных в списке заложников и вовсе никак не прокомментировал информацию о состоянии этих людей.

В сообщении канцелярии Нетаниягу подчеркивается, что Израиль продолжит предпринимать все возможные усилия для освобождения всех заложников.

Напомним, сайт британской телерадиокорпорации BBC сообщает, что получил от "высокопоставленного представителя ХАМАСа" список с именами 34 заложников, которых террористы готовы освободить на новом этапе сделки о прекращении огня в Газе. В публикации подчеркивалось, что неясно, сколько из этих 34 заложников живы.

В представленном списке имена 10 женщин, 11 мужчин в возрасте от 50 до 85 лет, больные заложники, а также маленькие дети, которые, как утверждает ХАМАС, были убиты в результате израильского авиаудара (возможно речь идет об Ариэле и Кфире Бибас).