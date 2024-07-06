Антиправительственная демонстрация сосредоточится на возвращении заложников

Штаб "Хофши бе-Арцену", объединяющий ряд антиправительственных организаций и курирующий проведение демонстраций, сообщил, что демонстрация на перекрестке Каплан, которая пройдет сегодня, в субботу 6 июля, будет сосредоточена на требовании о продвижении сделки по освобождению заложников.

В заявлении организации указано, что "продвижение сделки – это моральный шаг, наиболее неотложный и важный", и организация обещает сделать все необходимое, чтобы "такая важная возможность не была сорвана".

Акция протеста начнется в 19:30 в Тель-Авиве.