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Израиль

Антиправительственная демонстрация сосредоточится на возвращении заложников

время публикации: 06 июля 2024 г., 15:58 | последнее обновление: 06 июля 2024 г., 16:07
Антиправительственная демонстрация сосредоточится на возвращении заложников
Tomer Neuberg/Flash90

Штаб "Хофши бе-Арцену", объединяющий ряд антиправительственных организаций и курирующий проведение демонстраций, сообщил, что демонстрация на перекрестке Каплан, которая пройдет сегодня, в субботу 6 июля, будет сосредоточена на требовании о продвижении сделки по освобождению заложников.

В заявлении организации указано, что "продвижение сделки – это моральный шаг, наиболее неотложный и важный", и организация обещает сделать все необходимое, чтобы "такая важная возможность не была сорвана".

Акция протеста начнется в 19:30 в Тель-Авиве.

Израиль
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