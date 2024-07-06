ЦАХАЛ уничтожил террористов в Шеджайе и ракетную установку в гуманитарной зоне

ВВС ЦАХАЛа при сотрудничестве с наземными десантными подразделениями ликвидировали в районе Шеджайи группу террористов, вооруженных гранатометами. Была также уничтожена пусковая ракетная установка, размещенная ХАМАСом в гуманитарной зоне в Дир эль-Балахе.

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, в течение последних суток военнослужащие боевых подразделений 7-й бронетанковой бригады и десантники 98-й резервной дивизии вели бои с террористами в районе Шеджайи, уничтожая запасы оружия и боеприпасов и террористическую инфраструктуру на земле и под землей.

В одном из боев была идентифицирована группа из нескольких террористов ХАМАСа, которые были уничтожены без потерь со стороны израильских сил. В ходе другого инцидента истребители ВВС ликвидировали троих террористов, вооруженных гранатометами РПГ.

162-я бронетанковая дивизия продолжает действовать в районе Рафиаха. Бойцы 401-й бронетанковой бригады при поддержке ВВС окружили террористов, которые обстреливали израильские формирования, а также ликвидировали еще несколько террористических ячеек.

Военнослужащие бригады "Нахаль" обнаружили несколько подземных объектов террористической инфраструктуры, в которых было найдено оружие и военная техника. Террористическая инфраструктура была уничтожена.

В пятницу боевой самолет ВВС ЦАХАЛа уничтожил пусковую ракетную установку, которую ХАМАС разместил внутри гуманитарной зоны в Дир эль-Балахе вблизи убежищ для гражданского населения. Палестинцев заранее предупредили об ударе.