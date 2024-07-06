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Израиль

ХАМАС требует от посредников гарантий прекращения огня и вывода ЦАХАЛа на время переговоров

время публикации: 06 июля 2024 г., 08:27 | последнее обновление: 06 июля 2024 г., 08:27

Палестинская террористическая организация ХАМАС приняла предложение США начать переговоры об освобождении израильских заложников, включая военнослужащих и мужчин, через 16 дней после начала первого этапа соглашения. Об этом в субботу, 6 июля, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в ХАМАСе.

ХАМАС требует от посредников гарантировать временное прекращение огня, вывод израильских войск и доставку гуманитарной помощи на всем протяжении непрямых переговоров по реализации второй фазы соглашения.

При этом ХАМАСу не удалось провести требования, чтобы Израиль взял на себя обязательство о постоянном прекращении огня еще до подписания соглашения, исламисты лишь добились договоренности о переговорах для достижения обязательства прекращения огня со стороны Израиля в течение первого шестинедельного этапа.

Ранее ХАМАС заявил, что отвергает любые предложения, предусматривающие ввод иностранных сил в сектор Газы "под любым названием и под любым предлогом". Представители группировки "Комитеты народного сопротивления" добавили, что любую попытку размещения "международных или любых других сил" в секторе Газы они будут рассматривать как агрессию, и будут относиться к ним, как "к оккупационным силам".

Израиль
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