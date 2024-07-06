Семьи заложников обратились к Галанту и Дери: "Не дайте Нетаниягу сорвать сделку!"

Семьи похищенных ХАМАСом израильтян устраивают в субботу вечером акцию с требованием немедленного заключения сделки с террористами и освобождения заложников.

Перед этим мероприятием они опубликовали открытое обращение к министру обороны Йоаву Галанту и к министру внутренних дел Арье Дери, призывая их "не дать главе правительства Биньямину Нетаниягу торпедировать сделку".

"Нетаниягу, мы наблюдали, как вы раз за разом срывали сделку в самый ключевой момент, – гласит это воззвание. – И каждый раз наши сердца разбивались на части. Хотя бы раз поставьте на первое место благо страны и ее граждан, а не свое личное благо".

"Галант, Дери, главы служб безопасности и переговорная группа – все глаза сейчас обращены на вас, не позвольте ему вновь сорвать сделку", – сказано в этом документе. Представители семей похищенных утверждают, что "подавляющее большинство населения поддерживает возвращение заложников и немедленное прекращение войны.

Они призывают людей выйти на улицы и присоединиться к акциям протеста, задействовать все возможное давление против правительства и не ослаблять нажим.