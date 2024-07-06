"Убийство боевика "Нухбы": двое подозреваемых освобождены

Сообщение об аресте троих израильтян по подозрению в убийстве террориста "Нухбы" , совершенном в "черную субботу" 7 октября, в конце недели шокировало всю страну. И уже сейчас выясняется, что заголовки оказались гораздо громче, чем сами факты.

Двое подозреваемых из троих были освобождены из-под стражи, если против них и будут вынесены обвинения – то в нарушении закона о ношении и применении оружия. В отношении третьего подозреваемого нет однозначных улик.

Один из подозреваемых, указанный как "С.", рассказал в интервью "Исраэль а-Йом", что он вступил в бой с террористами с самого начала, когда услышал нескончаемую ракетную тревогу. Он связался со своим другом, они взяли оружие, рано утром встретились и отправились на юг.

Они прибыли в Сдерот, где и начали бой. В частности, им удалось вызволить попавших в засаду спецназовцев, которые к тому времени уже потеряли несколько бойцов. В течение дня они неоднократно задерживали террористов, отвозили их к точке сбора на перекрестке Сдерот, где находился полевой штаб, и передавали ШАБАКу. С. рассказал, что он снимал каждого задержанного своей нательной камерой, укрепленной на жилете, именно для того, чтобы не возникало каких-либо подозрений. Все эти записи он передал службам безопасности.

С. участвовал в боях несколько дней – он действительно не подчинялся какой-либо службе безопасности или подразделению, как и многие в те дни. Однако, подчеркивает он, он не совершал ничего из приписываемых ему деяний. Через какое-то время, по его словам, к нему в дом пришли представители отдела внутренних расследований полиции МАХАШ и провели обыск. Они не нашли чего-либо противозаконного. Затем было еще одно дознание. Как законопослушный человек, С. полностью сотрудничал со следствием, пытаясь понять, что же происходит.

Затем он вспомнил об одном подозрительном эпизоде. На определенном этапе боев С. и его друг столкнулись с самозванцем, который выдавал себя за высокопоставленного офицера, в то время как не служил даже срочную службу, проник в штаб Южного военного округа, а также похитил множество документов, оружия и боеприпасов. И тогда именно С., по его словам, доложил службам безопасности о том, что речь идет о самозванце, после чего и было начато расследование против самозванца. С. передал также все имеющиеся у него записи, фотографии и доказательства.

Он и сам был "по какой-то причине", по его словам, допрошен в рамках этого расследования, поскольку самозванец заявил, что С. передал ему оружие. Эти утверждения он опроверг. Три месяца назад у С. вновь был обыск, и опять безуспешный. Суд вынес решение вернуть ему все его личное оружие. А во вторник внезапно его арестовали по подозрению в убийстве террориста "Нухбы".

В распоряжении полиции имеется видео, на котором один из подозреваемых пинает ногу террориста, а другой пинает его по голове. С. на видео не фигурирует и не упоминается, при инциденте он не присутствовал, и единственное, что могло его как-то привязать к инциденту – найденный у него дома пистолет, по подозрениям полиции, незаконный. Однако это утверждение С. опровергает.