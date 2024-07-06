x
06 июля 2024
|
последняя новость: 17:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 июля 2024
|
06 июля 2024
|
последняя новость: 17:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Скончался доктор Ицхак Ифат – один из десантников с фото освобождения Стены Плача

время публикации: 06 июля 2024 г., 17:11 | последнее обновление: 06 июля 2024 г., 17:19
Скончался доктор Ицхак Ифат – один из десантников с фото освобождения Стены Плача
Фото: Давид Рубингер, "Википедия"
Miriam Alster/FLASH90

Доктор Ицхак Ифат, один из первых военнослужащих, которые добрались до Стены Плача во время Шестидневной войны, известный по фотографии троих солдат у Стены плача, скончался в субботу, 6 июля. На легендарном снимке, изображавшем группу израильских солдат у Стены Плача, Ицхак Ифат находится в центре, он снял каску, и по его лицу текут слезы.

Ицхак Ифат наряду со своими соратниками стал одним из символов победы Израиля. В тот памятный день, в 1967 году, ему было 24 года. Легендарный снимок сделал фотограф Давид Рубингер. Окруженный своими товарищами-десантниками, 24-летний Ицхак снял каску, впервые глядя на Стену Плача.

Ицхак Ифат много лет работал врачом-гинекологом.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 28 октября 2018

"Я фотографировал правду" - выставка фотографий Давида Рубингера в Тель-Авиве
// https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 02 марта 2017

Давид Рубингер. Национальный фотограф Израиля. 1924-2017
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 05 июня 2016

Пятидесятый год Шестидневной войны
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 01 мая 2013

Форум израильских геймеров, ученых и офицеров: игры и войны