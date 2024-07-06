Скончался доктор Ицхак Ифат – один из десантников с фото освобождения Стены Плача

Доктор Ицхак Ифат, один из первых военнослужащих, которые добрались до Стены Плача во время Шестидневной войны, известный по фотографии троих солдат у Стены плача, скончался в субботу, 6 июля. На легендарном снимке, изображавшем группу израильских солдат у Стены Плача, Ицхак Ифат находится в центре, он снял каску, и по его лицу текут слезы.

Ицхак Ифат наряду со своими соратниками стал одним из символов победы Израиля. В тот памятный день, в 1967 году, ему было 24 года. Легендарный снимок сделал фотограф Давид Рубингер. Окруженный своими товарищами-десантниками, 24-летний Ицхак снял каску, впервые глядя на Стену Плача.

Ицхак Ифат много лет работал врачом-гинекологом.