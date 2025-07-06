Канцелярия премьер-министра: "Сара Нетаниягу не имеет отношения к увольнению Омера Достри"

Канцелярия премьер-министра опровергла публикации о причастности жены главы правительства, Сары Нетаниягу, к увольнению пресс-секретаря премьер-министра Омера Достри.

"Решение о прекращении работы Достри было принято по согласованию между ним, премьер-министром и главой аппарата премьер-министра. СМИ спешат при любой возможности превратить Сару Нетаниягу в боксёрскую грушу. Это является искажением реальности и введением общественности в заблуждение. Разумеется, Сара Нетаниягу не имела никакого отношения ни к трудоустройству Достри, ни к прекращению его работы", - говорится в заявлении пресс-службы.

Накануне некоторые СМИ сообщали, что увольнение пресс-секретаря связано с многочисленными конфликтами с Сарой Нетаниягу.