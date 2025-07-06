53 тысячам ультраортодоксов разосланы повестки о призыве в ЦАХАЛ

В воскресенье, 6 июля, 53 тысячам выпускников ультрарелигиозных образовательных сетей призывного возраста были разосланы повестки о призыве в ЦАХАЛ. Как сообщает "Кипа", в армии решили не ждать результатов переговоров между ультраортодоксальными партиями и председателем комиссии по внешним делам и безопасности Юлием Эдельштейном и выполнить распоряжения БАГАЦа.

Повестки были разосланы после многократных предупреждений со стороны всех отделений в ЦАХАЛе об острой нехватке человеческих ресурсов и о жизненной необходимости призыва "харедим" для обеспечения нормального функционирования тыла, продолжения войны, снижение нагрузки на солдат срочной службы и резервистов.

При этом в ЦАХАЛе признают, что эффективного принуждения к явке по повестке нет, и объявленные цели призыва не достигаются. Отправленные сегодня повестки датированы вплоть до июня следующего года. В ЦАХАЛе отмечают, что в первый год армия сможет эффективно принять до пяти тысяч ультраортодоксов, и только в следующем году это ограничение будет снято.