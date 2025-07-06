За последние сутки ВВС атаковали 130 целей на территории сектора Газы

Военнослужащие ЦАХАЛа продолжают действовать против террористических организаций по всей территории сектора Газы, используя данные военной разведки АМАН и Общей службы безопасности ШАБАК.

Бойцы бригады "Кфир" и 188-й бригады провели обыски в объектах террористической инфраструктуры в Хан-Юнисе и обнаружили боевое снаряжение. Военнослужащие 143-й дивизии "Газа" обнаружили и уничтожили туннельные шахты и другие объекты террористической инфраструктуры в Рафиахе.

На севере сектора бойцы 98-й дивизии атаковали используемые в военных целях здания и ликвидировали террористов в районе города Газа. Силы 99-й дивизии занимаются обнаружением и уничтожением террористической инфраструктуры на земле и под землей, были уничтожены склад оружия и взрывчатки. Бойцы 162-й дивизии ликвидировали террористов в районе Джабалии.

ВВС за последние сутки атаковали около 130 объектов террористической инфраструктуры и групп террористов, поддерживая наземные силы. В числе уничтоженных целей – командные пункты террористических организаций, склады оружия, группы боевиков и пусковые установки.