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Израиль

За последние сутки ВВС атаковали 130 целей на территории сектора Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 июля 2025 г., 10:48 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 10:51
За последние сутки ВВС атаковали 130 целей на территории сектора Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие ЦАХАЛа продолжают действовать против террористических организаций по всей территории сектора Газы, используя данные военной разведки АМАН и Общей службы безопасности ШАБАК.

Бойцы бригады "Кфир" и 188-й бригады провели обыски в объектах террористической инфраструктуры в Хан-Юнисе и обнаружили боевое снаряжение. Военнослужащие 143-й дивизии "Газа" обнаружили и уничтожили туннельные шахты и другие объекты террористической инфраструктуры в Рафиахе.

На севере сектора бойцы 98-й дивизии атаковали используемые в военных целях здания и ликвидировали террористов в районе города Газа. Силы 99-й дивизии занимаются обнаружением и уничтожением террористической инфраструктуры на земле и под землей, были уничтожены склад оружия и взрывчатки. Бойцы 162-й дивизии ликвидировали террористов в районе Джабалии.

ВВС за последние сутки атаковали около 130 объектов террористической инфраструктуры и групп террористов, поддерживая наземные силы. В числе уничтоженных целей – командные пункты террористических организаций, склады оружия, группы боевиков и пусковые установки.

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