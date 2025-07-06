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Израиль

Кабинет министров Израиля одобрил создание в Газе зон гуманитарной помощи

Газа
Правительство
Военно-политический кабинет
время публикации: 06 июля 2025 г., 07:54 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 08:22
Кабинет министров Израиля одобрил создание в Газе зон гуманитарной помощи
Мааян Тоаф, GPO

В ходе ночного заседания, которое продолжалось пять с половиной часов, кабинет министров Израиля одобрил создание в Газе зон гуманитарной помощи, которые отделят мирное население сектора от ХАМАСа.

Каким образом будет реализован данный план, пока неясно.

Обсуждение в очередной раз выявило противоречия между политическим и военным руководством, а также внутри политического руководства по поводу вариантов оказания гуманитарной помощи жителям Газы. В частности, была дискуссия между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и начальником генштаба ЦАХАЛа Эялем Замиром по поводу темпов создания этих зон.

Сайт Ynet отмечает, что министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир проголосовали против ввоза гуманитарной помощи в северную часть сектора Газы в "промежуточный период", параллельно с деятельностью в гуманитарных зонах в других районах Газы. Об этом пишет политический обозреватель "Едиот Ахронот" Итамар Айхнер.

Как отмечает журналист Амит Сегаль (12-й канал), Смотрич и Бен-Гвир считают, что организация выдачи гуманитарной помощи на севере Газы затруднит в будущем процесс эвакуации жителей этих районов на юг сектора.

Израиль
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