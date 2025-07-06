x
06 июля 2025
|
последняя новость: 19:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 июля 2025
|
06 июля 2025
|
последняя новость: 19:12
06 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ возобновляет рассылку повесток призывникам из ультраортодоксального сектора

ЦАХАЛ
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 06 июля 2025 г., 17:47 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 18:09
ЦАХАЛ возобновляет рассылку повесток призывникам из ультраортодоксального сектора
Chaim Goldberg/Flash90

На этой неделе ЦАХАЛ начнет рассылать повестки призывникам из ультраортодоксального сектора, чей статус "учащихся йешив" утратил силу после истечения срока действия закона.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа говорится, что повестки будут рассылаться в течение всего июля. В общей сложности повестки получат 54000 юношей и девушек призывного возраста, включая тысячи представителей ультраортодоксальной общины.

В армии отмечают, что ЦАХАЛ в процессе отбора и призыва будет отдавать приоритет обладателям высокого потенциала для боевых и вспомогательных боевых специальностей, чтобы максимально быстро пополнить ряды ЦАХАЛа в соответствии с оперативными потребностями.

В сообщении пресс-службы отмечается, что ЦАХАЛ намерен ужесточить меры против уклонистов и дезертиров.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2025

639-й день войны: обстрел из Йемена, удары в Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2025

Эдельштейн представит законопроект о призыве "харедим" ультрарелигиозным партиям