ЦАХАЛ возобновляет рассылку повесток призывникам из ультраортодоксального сектора

На этой неделе ЦАХАЛ начнет рассылать повестки призывникам из ультраортодоксального сектора, чей статус "учащихся йешив" утратил силу после истечения срока действия закона.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа говорится, что повестки будут рассылаться в течение всего июля. В общей сложности повестки получат 54000 юношей и девушек призывного возраста, включая тысячи представителей ультраортодоксальной общины.

В армии отмечают, что ЦАХАЛ в процессе отбора и призыва будет отдавать приоритет обладателям высокого потенциала для боевых и вспомогательных боевых специальностей, чтобы максимально быстро пополнить ряды ЦАХАЛа в соответствии с оперативными потребностями.

В сообщении пресс-службы отмечается, что ЦАХАЛ намерен ужесточить меры против уклонистов и дезертиров.