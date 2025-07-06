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Израиль

Эдельштейн представит законопроект о призыве "харедим" ультрарелигиозным партиям

Призыв ультраортодоксов
Кнессет
Коалиция
Юлий Эдельштейн
время публикации: 06 июля 2025 г., 16:38 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 16:38
Эдельштейн представит законопроект о призыве "харедим" ультрарелигиозным партиям
Yonatan Sindel/Flash90

Председатель парламентской комиссии по внешним делам и безопасности Юлий Эдельштейн в ответ на сообщение об отказе религиозных партий голосовать с коалицией до тех пор, пока им не представят переработанный текст закона о призыве ультраортодоксальных молодых людей в армию пообещал в кратчайшие сроки ознакомить партнеров по коалиции с этим законопроектом.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", Эдельштейн обратился к представителям ЦАХАЛа с просьбой изменить "целевое количество" призыва – если раньше речь шла о 4800 призывниках–"харедим" в первый год действия закона, и о 5700 во второй год, он попросил повысить цель первого года и снизить цель призыва второго года действия закона.

Эдельштейн полагает, что поскольку общее количество не превысит 10500 человек в течение двух лет, ультрарелигиозные партии не будут возражать.

Израиль
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