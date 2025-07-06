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Израиль

Уничтожен командующий морских сил ХАМАСа в северной части сектора Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа
Ликвидация
время публикации: 06 июля 2025 г., 15:25 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 15:25
Уничтожен командующий морских сил ХАМАСа в северной части сектора Газы
AP Photo/Leo Correa

ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали командира морских сил ХАМАСа в северной части сектора Газы, также были уничтожены несколько других террористов. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, ликвидация была произведена в понедельник на прошлой неделе: как правило, сообщения публикуются уже после того, как будет подтверждена смерть террориста, ставшего целью ликвидации.

ЦАХАЛ сообщает, что в понедельник в северной части сектора Газы был атакован террорист Рамзи Рамадан Абдель-Салах, командир морских подразделений ХАМАСа. Он был одним из ключевых источников знаний в ХАМАСе, в последние недели он занимался продвижением террористических операций против Израиля с моря.

Он был ликвидирован в городе Газа, когда находился в здании с несколькими другими террористами. В числе уничтоженных – Хишам Айман Атия Мансур, заместитель командира минометчиков ХАМАСа; Насим Мухаммад Слиман Абу-Сабха – один из боевиков группы минометчиков.

Перед атакой были предприняты усилия для минимизации вероятности ущерба для гражданских лиц, включая использование высокоточного оружия, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию.

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