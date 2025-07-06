Раскрыто дело об убийстве гражданина Молдовы, против его сожительницы подадут обвинения

Полиция сообщила о завершении расследования убийства 32-летнего гражданина Молдовы, совершенного в доме на улице Хиль Ширьон в Тель-Авиве.

В ходе расследования были собраны улики, задержана подозреваемая в причастности к убийству – иностранная гражданка из Молдовы в возрасте 44 лет, проживавшая вместе с убитым. После многочисленных следственных действий с использованием технологических средств полиции удалось собрать доказательную базу против подозреваемой.

Арест подозреваемой несколько раз продлевался в мировом суде Тель-Авива, и в воскресенье, 6 июля, против нее будет подано обвинительное заключение.