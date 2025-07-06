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Израиль

Уничтожены террористы, убившие сержанта ЦАХАЛа Асафа Замира

время публикации: 06 июля 2025 г., 11:20 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 11:20

19-летний Асаф Замир из Димоны, танкист 53-го батальона 188-й бригады "Барак", погиб в минувшую пятницу в бою с террористами в Хан-Юнисе на юге сектора Газы. В этом бою были также ранены еще четверо военнослужащих, включая командира роты, который эвакуировал пострадавших.

Вскоре после этого бойцы "Голани" обнаружили террористов, ответственных за нападение, и направили на них ВВС. Террористы были уничтожены с воздуха, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Израиль
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