Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 6 июня: удар по школе UNRWA в Нусейрате, десятки убитых

В ночь на 6 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала как от источников в Газе, так и от ЦАХАЛа.

Главная новость: израильские ВВС атаковали комплекс школы UNRWA в Нусейрате (в центре сектора Газы), который, как заявляет ЦАХАЛ, использовали террористы ХАМАСа, включая спецназ "Нухба", и "Исламского джихада". Некоторые из этих террористов участвовали в нападении на Израиль 7 октября. Множество террористов в результате этой атаки было ликвидировано. Атака была осуществлена на основании точных разведданных АМАНа и ШАБАКа под руководством командования 99-й дивизии. ЦАХАЛ отмечает, что террористы, находившиеся в здании школы UNRWA, планировали новые атаки. Подчеркивается, что были приняты меры для того, чтобы снизить вероятность нанесения ущерба гражданским лицам во время удара по зданию в Нусейрате. Источники в Газе заявляют, что в результате этого удара были убиты не менее 32 человек, десятки получили ранения. Утверждается, что среди убитых и раненых много женщин и детей.

Помимо этого, согласно источникам в Газе, ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли еще один удар по зданию в Нусейрате, не менее шести убитых; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в центральной части сектора; самолеты ЦАХАЛа атаковали цели на юге Хан-Юниса; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала Аль-Бурейдж; катера ВМФ ЦАХАЛа обстреливали побережье в районе Рафаха; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала Рафах; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям на востоке Хан-Юниса.