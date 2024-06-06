Ночная попытка проникновения террористов в Израиль из Рафиаха. Подробности

На вечернем брифинге пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари обнародовал подробности ночного инцидента на границе с Рафиахом, в ходе которого группа террористов попыталась проникнуть на территорию Израиля из сектора Газы.

По данным расследования ЦАХАЛа, около 4 часов утра террористы, вооруженные автоматами и гранатометами, вышли из туннеля примерно в 200 метрах от границы с Израилем.

Несмотря на плотный утренний туман, девушки-наблюдательницы ЦАХАЛа заметили террористов и подняли по тревоге подразделение, состоящее из бедуинов. Боевики с близкого расстояния открыли огонь по военным.

Трое боевиков были ликвидированы ударом с воздуха и огнем из танковых орудий, четвертому удалось скрыться на территории сектора Газы.

Даниэль Хагари сообщил, что от начала инцидента и до ликвидации боевиков прошло пять минут.

В бою с террористами погиб старшина, следопыт Зид Мазариб, 34 года, из Зарзира.