Операция ЦАХАЛа в Дженине: три террориста ликвидированы и один задержан
время публикации: 06 июня 2024 г., 21:03 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 21:03
Подразделения спецназа "Дувдеван" и "Херув" ликвидировали в Дженине трех террористов и задержали разыскиваемого террориста. Операция проводилась при поддержке вертолета с воздуха.
Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что двое боевиков были ликвидированы в момент установки взрывного устройства.
Среди израильских бойцов потерь нет.