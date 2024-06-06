Операция ЦАХАЛа в Дженине: три террориста ликвидированы и один задержан

Подразделения спецназа "Дувдеван" и "Херув" ликвидировали в Дженине трех террористов и задержали разыскиваемого террориста. Операция проводилась при поддержке вертолета с воздуха.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что двое боевиков были ликвидированы в момент установки взрывного устройства.

Среди израильских бойцов потерь нет.