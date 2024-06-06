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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Дженине: три террориста ликвидированы и один задержан

время публикации: 06 июня 2024 г., 21:03 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 21:03
Операция ЦАХАЛа в Дженине: три террориста ликвидированы и один задержан
Chaim Goldberg/Flash90

Подразделения спецназа "Дувдеван" и "Херув" ликвидировали в Дженине трех террористов и задержали разыскиваемого террориста. Операция проводилась при поддержке вертолета с воздуха.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что двое боевиков были ликвидированы в момент установки взрывного устройства.

Среди израильских бойцов потерь нет.

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