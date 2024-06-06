Палестинцы сообщают, что спецназ ЦАХАЛа при поддержке вертолета действует в Дженине
время публикации: 06 июня 2024 г., 17:45 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 17:45
Палестинские источники сообщают, что ЦАХАЛ провел рейд на лагерь палестинских беженцев в Дженине, где произошла перестрелка солдат с террористами. По данным палестинского Красного Полумесяца, среди арабов около семи раненых.
Палестинские источники сообщают, что наземные силы поддерживает вертолет ВВС ЦАХАЛа. По информации этих источников, израильские силы действуют в Дженине в рамках операции по задержанию разыскиваемых террористов. Террористы открыли огонь во время ареста, завязалась продолжительная перестрелка.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июня 2024