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Израиль

Палестинцы сообщают, что спецназ ЦАХАЛа при поддержке вертолета действует в Дженине

время публикации: 06 июня 2024 г., 17:45 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 17:45
Палестинцы сообщают, что спецназ ЦАХАЛа при поддержке вертолета действует в Дженине
Issam Rimawi/Flash90

Палестинские источники сообщают, что ЦАХАЛ провел рейд на лагерь палестинских беженцев в Дженине, где произошла перестрелка солдат с террористами. По данным палестинского Красного Полумесяца, среди арабов около семи раненых.

Палестинские источники сообщают, что наземные силы поддерживает вертолет ВВС ЦАХАЛа. По информации этих источников, израильские силы действуют в Дженине в рамках операции по задержанию разыскиваемых террористов. Террористы открыли огонь во время ареста, завязалась продолжительная перестрелка.

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