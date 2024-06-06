Палестинцы сообщают, что спецназ ЦАХАЛа при поддержке вертолета действует в Дженине

Палестинские источники сообщают, что ЦАХАЛ провел рейд на лагерь палестинских беженцев в Дженине, где произошла перестрелка солдат с террористами. По данным палестинского Красного Полумесяца, среди арабов около семи раненых.

Палестинские источники сообщают, что наземные силы поддерживает вертолет ВВС ЦАХАЛа. По информации этих источников, израильские силы действуют в Дженине в рамках операции по задержанию разыскиваемых террористов. Террористы открыли огонь во время ареста, завязалась продолжительная перестрелка.