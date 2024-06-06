Стрельба в районе гостиниц в Иерусалиме. Комментарии полиции

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что из района гостиниц на бульваре Хаим Барлев в Иерусалиме вечером поступило сообщение о подозрительном мужчине, пытающемся вскрывать автомобили с помощью острого инструмента.

Когда на место происшествия прибыл сотрудник полиции, преступник набросился на него и нанес удар острым предметом. "Полицейский, чувствуя, что его жизни угрожает опасность, сделал несколько выстрелов в сторону нападавшего, нейтрализовав его", – говорится в сообщении пресс-службы.

Офицер полиции получил легкие ранения, он обратился в больницу за медицинской помощью.

Подозреваемый был ранен тяжело. Парамедики "Маген Давид Адом" доставили его в больницу "Шаарей Цедек".

Радиостанция "Кан Бет" передала, что подозреваемому около 25 лет, он еврей.