Пресс-секретарь ЦАХАЛа о гибели четырех военнослужащих: "Мы извлекаем уроки из каждого инцидента"

Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин провел брифинг, на котором выразил соболезнования родным погибших в Хан-Юнисе военнослужащих. "Мы расследуем случившееся и извлекаем уроки из каждого инцидента", – сказал он.

На вопрос о том, способствует ли деятельность ЦАХАЛа в секторе Газы освобождению похищенных или подвергает их опасности, он ответил: "Наша главная забота – возвращение похищенных. Мы верим, что метод, который мы используем, в конечном итоге приведет к успеху".