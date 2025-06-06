Соболезнования семьям военнослужащих выразили Нетаниягу, Кац и Герцог

Соболезнования семьям военнослужащих, погибших в Хан-Юнисе, выразили премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Исраэль Кац и президент Ицхак Герцог.

"Это печальный и тяжелый день. От имени всех граждан Израиля моя жена и я выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям наших четырех героических бойцов, павших в Газе в ходе кампании по разгрому ХАМАСа и возвращению наших заложников", - заявил Нетаниягу.

Министр обороны Исраэль Кац упомянул о серьезном инциденте в Хан-Юнисе, в ходе которого четверо военнослужащих погибли в результате взрыва, приведшего к обрушению здания. "Я склоняю голову перед памятью павших", - сказал Кац.

"Цена войны чрезвычайно высока. Это время великой скорби – но также и великой ответственности: мы должны поддержать сослуживцев и друзей погибших, обнять их близких и сделать так, чтобы их имена и героизм никогда не были забыты", – сказал Герцог.