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Израиль

Соболезнования семьям военнослужащих выразили Нетаниягу, Кац и Герцог

Биньямин Нетаниягу
время публикации: 06 июня 2025 г., 19:13 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 19:43
Соболезнования семьям военнослужащих выразили Нетаниягу, Кац и Герцог
Uri Lenz/FLASH90

Соболезнования семьям военнослужащих, погибших в Хан-Юнисе, выразили премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Исраэль Кац и президент Ицхак Герцог.

"Это печальный и тяжелый день. От имени всех граждан Израиля моя жена и я выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям наших четырех героических бойцов, павших в Газе в ходе кампании по разгрому ХАМАСа и возвращению наших заложников", - заявил Нетаниягу.

Министр обороны Исраэль Кац упомянул о серьезном инциденте в Хан-Юнисе, в ходе которого четверо военнослужащих погибли в результате взрыва, приведшего к обрушению здания. "Я склоняю голову перед памятью павших", - сказал Кац.

"Цена войны чрезвычайно высока. Это время великой скорби – но также и великой ответственности: мы должны поддержать сослуживцев и друзей погибших, обнять их близких и сделать так, чтобы их имена и героизм никогда не были забыты", – сказал Герцог.

Израиль
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