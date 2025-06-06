Эксгибиционизм как форма террора: араб преследовал девочек на автобусных остановках

Сотрудникам полиции Северного округа удалось выследить эксгибициониста, который терроризировал девочек-подростков на Голанских высотах. Преступником оказался 41-летний житель Туба-Зангарии: после сбора доказательств, против него подано обвинительное заключение.

По сообщению полиции, в апреле текущего года в диспетчерский центр полиции Израиля и в полицейский участок в Кацрине были поданы несколько жалоб от несовершеннолетних девочек, к которым подъезжал на своей машине незнакомый мужчина, обнажал половой орган и начинал онанировать.

Преступник искал жертв на дорогах Голанских высот, выбирая беззащитных девочек, ожидавших автобуса на автобусных остановках разных населенных пунктов. 25 апреля в полицию обратился гражданин, которому сообщил об эксгибиционисте его ребенок: мужчина успел выследить преступника, последовав за его автомобилем. На место прибыли полицейские, и арестовали водителя – 41-летнего жителя Туба-Зангарии.

Жертвы преступника были деликатно опрошены, и полиции удалось связать его с несколькими случаями нападений. Прокуратура Северного округа подала в окружной суд Нацерета обвинительное заключение и просьбу оставить обвиняемого под стражей до завершения судебных разбирательств.

Полиция призывает родителей и педагогов проявлять бдительность, особенно в период летних каникул, и обращать внимание на происходящее на автобусных остановках или во время прогулок по улице. Очень важно поговорить с детьми и объяснить им, что нельзя разговаривать с незнакомцами, и категорически запрещено садиться к ним в машины.