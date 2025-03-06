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Израиль

Подозрение на хакерскую атаку на компьютеры "Бикур Холим"

Минздрав
Хакеры
время публикации: 06 марта 2025 г., 18:33 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 18:33
Подозрение на хакерскую атаку на компьютеры "Бикур Холим"
Wikipedia.org. Фото: Morany84

Министерство здравоохранения сообщило о подозрении на инцидент в сфере кибербезопасности в сети пунктов медицинской помощи "Бикур Холим".

Сотрудники отдела информационной безопасности "Бикур Рофе" расследуют инцидент и проверяют, произошла ли утечка информации.

В министерстве подчеркнули, что сеть "Бикур Рофе" продолжает функционировать и предоставлять медицинские услуги.

Израиль
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