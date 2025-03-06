Подозрение на хакерскую атаку на компьютеры "Бикур Холим"

Министерство здравоохранения сообщило о подозрении на инцидент в сфере кибербезопасности в сети пунктов медицинской помощи "Бикур Холим".

Сотрудники отдела информационной безопасности "Бикур Рофе" расследуют инцидент и проверяют, произошла ли утечка информации.

В министерстве подчеркнули, что сеть "Бикур Рофе" продолжает функционировать и предоставлять медицинские услуги.