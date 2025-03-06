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Израиль

Полиция: подозрения о теракте в Беэр-Шеве не подтвердились

Полиция
время публикации: 06 марта 2025 г., 13:58 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 14:19
Полиция сообщает о предотвращении возможного теракта в Беэр-Шеве
Dudu Greenspan/Flash90

Сотрудники полиции задержали в районе центральной автобусной станции в Беэр-Шеве двоих подозреваемых, у которых при себе была подозрительная сумка. По всей видимости, речь идет о возможном предотвращении теракта.

На месте происшествия работают крупные силы полиции и полицейские саперы. В 14:20 полиция сообщила, что после тщательной проверки были опровергнуты предположение о криминальном или террористическом инциденте.

Израиль
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