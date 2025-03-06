Полиция: подозрения о теракте в Беэр-Шеве не подтвердились

Сотрудники полиции задержали в районе центральной автобусной станции в Беэр-Шеве двоих подозреваемых, у которых при себе была подозрительная сумка. По всей видимости, речь идет о возможном предотвращении теракта.

На месте происшествия работают крупные силы полиции и полицейские саперы. В 14:20 полиция сообщила, что после тщательной проверки были опровергнуты предположение о криминальном или террористическом инциденте.