Полиция: подозрения о теракте в Беэр-Шеве не подтвердились
время публикации: 06 марта 2025 г., 13:58 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 14:19
Сотрудники полиции задержали в районе центральной автобусной станции в Беэр-Шеве двоих подозреваемых, у которых при себе была подозрительная сумка. По всей видимости, речь идет о возможном предотвращении теракта.
На месте происшествия работают крупные силы полиции и полицейские саперы. В 14:20 полиция сообщила, что после тщательной проверки были опровергнуты предположение о криминальном или террористическом инциденте.
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