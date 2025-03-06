Палестинцы похитили 10 гастарбайтеров из Индии, чтобы пользоваться их паспортами

Десятерых граждан Индии обманом заманили в палестинскую деревню, обещая им работу в строительной отрасли. Однако по прибытии в деревню а-Заим (эль-Азария) к востоку от Иерусалима палестинцы отняли у них паспорта и силой удерживали их в деревне более месяца. Индийские гастарбайтеры не получили обещанной работы, и без своих документов они не имели возможности вернуться в Израиль.

Как сообщает 12 канал ИТВ, потребовалась сложная операция с участием ЦАХАЛа, иммиграционной полиции и министерства юстиции, чтобы найти и вызволить похищенных иностранных граждан.

По подозрению полиции, палестинцы использовали отнятые у индийских гастарбайтеров паспорта, чтобы быстро проходить через КПП. Операция по их спасению была проведена глубокой ночью после того, как Управление населения и миграции получило информацию об их местонахождении.

Иностранные граждане были помещены в безопасное место для завершения законного оформления их трудоустройства. Их паспорта были конфискованы военнослужащими ЦАХАЛа на КПП и возвращены владельцам.